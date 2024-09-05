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У першому матчі Ліги націй Португалія гратиме проти Хорватії

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому матчі Ліги націй Португалія гратиме проти Хорватії
Збірна Португалії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 5 вересня, на "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні відбудеться матч 1-го туру Ліги Націй УЄФА, в якому збірна Португалії зустрінеться зі збірною Хорватії. 

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна Португалії цього літа брала участь у чемпіонаті Європи.  "Червоно-зелені" в групі обіграли Чехію (2:1) і Туреччину (3:0), а в останньому поєдинку поступилися Грузії в матчі, який для них вже не мав турнірної ваги, з рахунком 0:2. В 1/8 фіналу португальці зіграли важкий матч проти Словенії і здобули перемогу лише в серії пенальті. А ось у чвертьфіналі з французами португальці вже самі програли в серії пенальті і полишили турнір.

Цього року в Лізі націй суперниками Португалії, окрім Хорватії, є Шотландія (матч відбудеться) 12 вересня. Також у цьому квартеті присутня Польща, матч із якою відбудеться в жовтні.  

Збірна Хорватії важко провела Чемпіонат Європи, адже їй дісталася досить складна група, де були також Італія, Іспанія та Албанія.  Зокрема, була поразка від Іспанії (0:3) та нічийні результати проти Албанії (2:2) та Італії (1:1). Цього аж ніяк не вистачило для виходу у плей-офф, тож "картатим" довелося лишити турнір.

У Лізі націй хорвати отримали в суперники Португалію, Шотландію та Польщу. Тому принаймні друге місце вони б могли зайняти. 

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet упевнені в успіху господарів. На перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,57, у той же час як на Хорватію - 6,60. Нічию оцінюють у 4,15.

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