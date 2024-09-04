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​Українські плавці на Паралімпіаді вибороли дві нагороди

Українці здобули “золото” та “срібло”.

​Українські плавці на Паралімпіаді вибороли дві нагороди
Ярослав Денисенко та Максим Веракса
Фото: Національний паралімпійський комітет України

Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли дві чергові нагороди.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

На 100-метрівці вільним стилем у класі S12 (плавці з порушеннями зору) “золото” виборов Ярослав Денисенко, а "срібло" - Максим Веракса.

Третій українець, який змагався у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.

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Медаль Денисенка стала 10-ю золотою медаллю України в усіх видах спорту на Іграх-2024. По п'ять “золотих” нагород українці мають у плаванні та легкій атлетиці. 

Це вже восьмий подвійний подіум для українських паралімпійців у Парижі.

Денисенко здобув дебютне паралімпійське "золото" в кар'єрі після "бронзи" 100-метрівки на спині.

Чинний світовий рекордсмен у класі S12 Веракса виграв свою першу нагороду Парижа-2024. 

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