​Українські плавці на Паралімпіаді вибороли дві нагороди

Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли дві чергові нагороди.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

На 100-метрівці вільним стилем у класі S12 (плавці з порушеннями зору) “золото” виборов Ярослав Денисенко, а "срібло" - Максим Веракса.

Третій українець, який змагався у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.

Медаль Денисенка стала 10-ю золотою медаллю України в усіх видах спорту на Іграх-2024. По п'ять “золотих” нагород українці мають у плаванні та легкій атлетиці.

Це вже восьмий подвійний подіум для українських паралімпійців у Парижі.

Денисенко здобув дебютне паралімпійське "золото" в кар'єрі після "бронзи" 100-метрівки на спині.

Чинний світовий рекордсмен у класі S12 Веракса виграв свою першу нагороду Парижа-2024.