Це його третє “золото” на Паралімпіадах.

Українська паралімпійська збірна здобула ще одну “золоту” нагороду на Іграх у Парижі.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

За результатами забігу на 100-метрівці у класі Т35 український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

Він у фіналі Паралімпіади випередив двох "нейтральних" представників. Ще один українець, Іван Тетюхін, фінішував на з шостим часом.

"Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги", - прокоментував Цвєтов участь “нейтральних” бігунів.

Раніше Цвєтов двічі був паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів. У Токіо український бігун виборов “срібло” на обох дистанціях.