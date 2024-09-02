Українська паралімпійська збірна здобула ще одну “золоту” нагороду на Іграх у Парижі.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
За результатами забігу на 100-метрівці у класі Т35 український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.
Він у фіналі Паралімпіади випередив двох "нейтральних" представників. Ще один українець, Іван Тетюхін, фінішував на з шостим часом.
"Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги", - прокоментував Цвєтов участь “нейтральних” бігунів.
Раніше Цвєтов двічі був паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів. У Токіо український бігун виборов “срібло” на обох дистанціях.
- Плавці збірної України здобули на Паралімпіаді-2024 дві нагороди у плаванні на спині на дистанцію 50 метрів у класі S3. У цих змаганнях Денис Остапченко фінішував на першому місці, а Сергій Паламарчук здобув "бронзу".