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Український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024

Це його третє “золото” на Паралімпіадах.

Український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024
Український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024
Фото: Суспільне Спорт

Українська паралімпійська збірна здобула ще одну “золоту” нагороду на Іграх у Парижі.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

За результатами забігу на 100-метрівці у класі Т35 український бігун Ігор Цвєтов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. 

Він у фіналі Паралімпіади випередив двох "нейтральних" представників. Ще один українець, Іван Тетюхін, фінішував на з шостим часом.

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"Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги", - прокоментував Цвєтов участь “нейтральних” бігунів.

Раніше Цвєтов двічі був паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів. У Токіо український бігун виборов “срібло” на обох дистанціях.

  • Плавці збірної України здобули на Паралімпіаді-2024 дві нагороди у плаванні на спині на дистанцію 50 метрів у класі S3. У цих змаганнях Денис Остапченко фінішував на першому місці, а Сергій Паламарчук здобув "бронзу". 
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