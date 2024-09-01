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​Стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула "золото" Паралімпіади-2024

Результат українки - 5.75 метри.

​Стрибунка в довжину Оксана Зубковська здобула "золото" Паралімпіади-2024
Архівне фото

Збірна України здобула перше "золото" Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці - у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 тріумфувала Оксана Зубковська.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт"

43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі - зі стрибком на 6.60 метра.

У Парижі спортсменка вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, - 5.75 м. Стрибок на "золото" вийшов у Оксани з п'ятої спроби - 5.78 метра і новий особистий рекорд сезону для українки. 

Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.

Результати стрибків у довжину (жінки, клас T12) є наступними:

  • Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м
  • Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м
  • Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

Що відомо про Оксану Зубковську

  • 43-річна стрибунка в довжину, змагається в класі T12. Вона представляє місто Київ.
  • Чемпіонка п'яти Паралімпійських ігор в стрибках у довжину. Володарка світового рекорду в своєму класі - 6.60 метра (2012 рік).
  • П'ятиразова чемпіонка світу. Дебютне "золото" здобула 2013 року, п'яте - 2023-го в Парижі.
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