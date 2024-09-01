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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України

Нового голову було обрано на XII з’їзді Федерації.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
Олександр Камишін
Фото: скрин відео

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін очолив Федерацію шахів України.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Зазначається, що нового голову було обрано на XII з’їзді Федерації. Делегати ухвалили рішення одноголосно. 

Попереднім президентом був Віктор Капустін.

Камишін раніше розповідав, що захпоплюється шахами з дитинства. Втім, його професійна діяльність зі спортом не пов’язана. До того, як обійняти посаду міністра стратегічних галузей промисловості також працював головою "Укрзалізниці", інвестиційним менеджером та аудитором.

Мінстратегпром Камишін очолив в березні минулого року.

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