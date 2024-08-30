Збірна України з хокею проведе другий матч фіналу відбору на Олімпійські Ігри проти Латвії

Сьогодні збірна України з хокею зіграє другий матч фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026.

Гра відбудеться проти господарів відбіркового турніру – збірної Латвії і розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Україна пройшла третій раунд кваліфікації і вийшла у четвертий, де суперниками стали Франція, Латвія та Словенія.

Переможець групи вийде на Олімпіаду напряму. Українці ж уже ускладнили собі завдання, програвши у стартовому матчі Франції з рахунком 2:7. Ще одна поразка зробить шанси нашої збірної нульовими.

Експерти Favbet також віддають перевагу Латвії. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,15, на перемогу України - 13,50. Нічия - в 9,40.