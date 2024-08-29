Україна виборола другу медаль на Паралімпіаді-2024

Цього разу Україна отримала "бронзу" у плаванні.

Збірна України виборола другу медаль на Паралімпіаді-2024, цього разу “бронзу”, і також у плаванні, як і перша, “срібна”.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українська спортсменка Анна Гонтар виборола "бронзу" у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S6 (паралімпійці з порушеннями або ураженнями опорно-рухового апарату).

Ця Паралімпіада - друга у карʼєрі Гонтар. На Іграх у Токіо вона отримала "бронзу" на цій же дистанції у 50 метрів вільним стилем.

Наразі Анна Гонтар утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу у Манчестері.

Паралімпійські ігри-2024 у цій дисципліні виграла китаянка Цзян Юйянь. При цьому спортсменка встановила паралімпійський рекорд — 32.59 секунди, не дотягнувши до світового Гонтар 0.05 секунди.