На черговому етапі Діамантової ліги українці здобули “срібло” та “бронзу”

У Польщі пройшов черговий етап Діамантової ліги - змагань з легкої атлетики.
Про це повідомив Укрінформ.
На цих змаганнях бронзовий призер Олімпійських ігор Михайло Кохан виборов “срібло” у метанні молота. У останній спробі український атлет відправив молот на 79,85 м.
Ще одну медаль, “бронзову”, Україна отримала за стрибки у висоту. Олег Дорощук уперше в кар'єрі виступив на рівні Діамантової ліги, йому з другої спроби підкорилася висота 2,29 м.
- Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Лозанні. Магучіх здобула для себе 17 перемогу на етапах Діамантової ліги.