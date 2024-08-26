На черговому етапі Діамантової ліги українці здобули “срібло” та “бронзу”

Михайло Кохан виборов “срібло” у метанні молота, а Олег Дорощук - бронзу у стрибках в висоту.

Михайло Кохан під час фіналу змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024.

У Польщі пройшов черговий етап Діамантової ліги - змагань з легкої атлетики.

Про це повідомив Укрінформ.

На цих змаганнях бронзовий призер Олімпійських ігор Михайло Кохан виборов “срібло” у метанні молота. У останній спробі український атлет відправив молот на 79,85 м.

Ще одну медаль, “бронзову”, Україна отримала за стрибки у висоту. Олег Дорощук уперше в кар'єрі виступив на рівні Діамантової ліги, йому з другої спроби підкорилася висота 2,29 м.