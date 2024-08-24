Футзальна збірна України розгромила Кубу на турнірі у Португалії

Збірна України з футзалу готується до фінальної частини чемпіонату світу на товариському турнірі в Португалії. У другому турі підопічні Олександра Косенка буквально знищили на майданчику кубинців.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, після чотирьох м'ячів у ворота Коста Рики "синьо-жовті" відвантажили Кубі аж сім - і досі не пропустили жодного. Тепер для перемоги у змаганнях українцям потрібно обіграти у заключному матчі 25 серпня господарів - збірну Португалії.

Після цього команда вирушить до Боснії і Герцеговини, де заплановані два спаринги - з самими балканцями та зі збірною Лівії. А вже 14 вересня в Узбекистані стартує світова першість, де українці опинилися в одній групі з Аргентиною, Афганістаном та Анголою.