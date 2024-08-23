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"Кривбас" програв перший матч фіналу кваліфікації Ліги конференцій

У суперниках у криворіжців - значно іменитіший та досвідченіший "Бетіс".

"Кривбас" програв перший матч фіналу кваліфікації Ліги конференцій
Фото: UEFA

Невдалий тиждень для українських футбольних клубів у єврокубках: вслід за "Динамо" свою гру плей-оф кваліфікації програв і криворізький "Кривбас". Щоправда у підопічних Юрія Вернидуба немає "підстраховки" у вигляді гарантованої євроосені: на кону протистояння із "Бетісом" участь в основному етапі Ліги конференцій або припинення змагань. 

На жаль, поки українці ближчі до негативного сценарію. Іспанців команда приймала у словацьких Кошицях - і матч минув за повного домінування гостей, яких тренує іменитий Мануель Пеллегріні. 

М'яч у воротах голкіпера криворіжців Андрія Кліщука побував двічі, хоча ударів іспанців завдали на цілу зливу. На 13-ій хвилині вдало на добиванні зіграв Авіла, а по перерві подвоїв перевагу "Бетіса" Родрі. 

За тиждень матч-відповідь у Севільї, де завдання для "Кривбаса" буде надскладним. А особливо з урахуванням логістики: перед важкою дальньою поїздкою на них чекає домашнє протистояння з "Інгульцем" в УПЛ у рідному Кривому Розі.  

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