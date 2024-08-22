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​"Кривбас" сьогодні гратиме проти "Бетісу" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Початок гри - о 21:00 за київським часом. 

​"Кривбас" сьогодні гратиме проти "Бетісу" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Фото: 1kr.ua

Сьогодні футбольний клуб "Кривбас" зустрінеться з іспанським "Бетісом" у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Номінально домашній для криворіжців матч пройде у словацькому Кошице.  Початок гри - о 21:00 за київським часом. 

"Кривбас" починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Однак, за сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба поступилася "Вікторії Пльзень" з рахунком 1:3.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet беззаперечним фаворитом вважають "Бетіс". На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,49. Коефіцієнт на перемогу українців - 8,00. Нічию оцінюють у 4,85.

 

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