​"Кривбас" сьогодні гратиме проти "Бетісу" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні футбольний клуб "Кривбас" зустрінеться з іспанським "Бетісом" у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Номінально домашній для криворіжців матч пройде у словацькому Кошице. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

"Кривбас" починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Однак, за сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба поступилася "Вікторії Пльзень" з рахунком 1:3.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet беззаперечним фаворитом вважають "Бетіс". На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,49. Коефіцієнт на перемогу українців - 8,00. Нічию оцінюють у 4,85.