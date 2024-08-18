АПЛ: «Челсі» без Мудрика поступився «Манчестер Сіті»

«Манчестер Сіті» на чужому полі переміг «Челсі» (2:0) у першому турі Англійської Прем’єр-ліги.
Про це повідомили на офіційному сайті «містян».
На 18 хвилині норвезький форвард манчестерців Ерлінг Голанд отримав пас у штрафному майданчику суперників, вийшов на ударну позицію та перекинув м’яч над голкіпером у сітку воріт – 1:0.
На 84 хвилині Матео Ковачич опинився перед воротами «аристократів» та наважився на удар у лівий кут воріт – 2:0.
Український футболіст «Челсі» Михайло Мудрик був у заявці на гру, але на поле не виходив.
Чинний чемпіон АПЛ «Манчестер Сіті» розпочав новий розіграш ліги з перемоги.