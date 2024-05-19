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«Манчестер Сіті» – чемпіон АПЛ сезону 2023/2024

Лондонський «Арсенал» знову став другим.

«Манчестер Сіті» – чемпіон АПЛ сезону 2023/2024
Фото: mancity.com

«Манчестер Сіті» на «Етіхаді» переміг «Вест Гем» (3:1) у 38 турі Англійської Прем’єр-ліги, повідомляє АПЛ.

У складі «містян» відзначився Родрі, дубль на рахунку Фодена. «Молотобійці» відповіли єдиним точним ударом Кудуса. 

У паралельному матчі «Арсенал» з Зінченком переміг «Евертон» – 2:1. Позитивний результат «канонірам» забезпечили голи Томіясу і Гаверца. Український захисник «червоно-білих» Олександр Зінченко вийшов на поле з лави для запасних на 59-й хвилині.

Попри перемогу, підопічні Мікеля Артети  не змогли наздогнати «Ман Сіті» в турнірній таблиці. За підсумками 38 матчів «містяни» очолили АПЛ з 91 пунктом в активі.

Шістка найкращих в АПЛ сезону 2023/2024: 1. «Манчестер Сіті» (91 очко), 2. «Арсенал» (89), 3. «Ліверпуль» (82), 4. «Астон Вілла» (68), 5. «Тоттенгем» (66), 6. «Челсі» (63).

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