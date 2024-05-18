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Лієв Шрайбер закликав світову спільноту підтримати Україну перед боєм Усика

Сьогодні український боксер Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф’юрі.

Лієв Шрайбер закликав світову спільноту підтримати Україну перед боєм Усика
Фото: EPA/UPG

Американський актор й амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер закликав світову спільноту підтримати Україну і приєднатися до Глобального саміту миру перед боєм Олександра Усика, повідомляє UNITED24.

«Сьогоднішній вечір — це чудова можливість нагадати світові не лише про війну в Україні, але й про її героїв. Це також можливість запросити міжнародну спільноту приєднатися до нас на Глобальному саміті миру в червні. Підтримуйте Україну!», – сказав він у відеозверненні.

Нагадаємо, українець Олександр Усик зустрінеться у бою з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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