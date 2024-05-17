Футбольний клуб "Чорноморець" отримав ​бронювання від мобілізації

В цьому сезоні УПЛ одеський клуб набрав 32 очки у 28 матчах і посів 9-те місце в турнірній таблиці.

Футбольний клуб "Чорноморець" визнано таким, що відповідає критеріям та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Такий статус дозволяє бронювати від мобілізації 50% військовозобов'язаних працівників. При належному обгрунтуванні цю кількість можна збільшити.

В цьому сезоні УПЛ "Чорноморець" набрав 32 очки у 28 матчах і посів лише 9-те місце в турнірній таблиці.

У березні головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук повідомив, що нігерійський півзахисник футбольного клубу Джек Іпалібо втік через обстріли Одеси.

Як повідомлялося, раніше бронювання від мобілізації також отримали футболісти та співробітники "Шахтаря", "Динамо", "Оболоні", "Дніпро-1", "Кривбасу" та "Зорі". Також нещодавно критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період було визнано львівські "Карпати", які цього сезону виступають у Першій лізі.