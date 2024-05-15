>
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

«Шахтар» – переможець Кубку України 2023/2024

«Гірники» завоювали 14-й Кубок України в історії.

«Шахтар» – переможець Кубку України 2023/2024
Фото: shakhtar.com

«Шахтар» на стадіоні «Авангард» у Рівному переміг «Ворсклу» (2:1) у фіналі Кубку України з футболу, повідомляє пресслужба «гірників».

На 40-й хвилині Сікан відгукнувся на подачу Азарова і головою переправив м’яч у ворота. У другому таймі зусиллями Коноплі «Шахтар» подвоїв перевагу. Правий захисник виявився найбільш спритним біля лівої стійки воріт Ісенка і забив після скидання Матвієнка.

«Ворскла» змогла відіграти один гол. Крупський протягнув м’яч у штрафному майданчику і віддав пас на Ковталюка. Форвард полтавців в один дотик п’ятою реалізував момент.

Цьогорічна перемога «Шахтаря» в Кубку України стала 14-ю в історії для команди. «Гірники» випередили «Динамо» за цим показником.

Нагадаємо, «Шахтар» достроково переміг в УПЛ сезону 2023/2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies