«Шахтар» – переможець Кубку України 2023/2024

«Шахтар» на стадіоні «Авангард» у Рівному переміг «Ворсклу» (2:1) у фіналі Кубку України з футболу, повідомляє пресслужба «гірників».

На 40-й хвилині Сікан відгукнувся на подачу Азарова і головою переправив м’яч у ворота. У другому таймі зусиллями Коноплі «Шахтар» подвоїв перевагу. Правий захисник виявився найбільш спритним біля лівої стійки воріт Ісенка і забив після скидання Матвієнка.

«Ворскла» змогла відіграти один гол. Крупський протягнув м’яч у штрафному майданчику і віддав пас на Ковталюка. Форвард полтавців в один дотик п’ятою реалізував момент.

Цьогорічна перемога «Шахтаря» в Кубку України стала 14-ю в історії для команди. «Гірники» випередили «Динамо» за цим показником.

Нагадаємо, «Шахтар» достроково переміг в УПЛ сезону 2023/2024.