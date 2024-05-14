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Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру в Римі, не реалізувавши три матчболи

Українка вже втретє в кар'єрі поступилася Аріні Сабаленка.

Світоліна програла в 1/8 фіналу турніру в Римі, не реалізувавши три матчболи
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Римі. На заваді нашій співвітчизниці стала "нейтральна" білоруска Аріна Сабаленка.

Як пише Sport.ua, Еліна добре розпочала матч, вигравши перший сет 6:4. Проте другу партію Світоліна провалила, взявши лише один гейм.

Вирішальний сет перетворився на гойдалки: українка повела 2:0, потім програла 4 гейми поспіль, відіграла матчбол, сама мала дві спроби завершити гру перемогою, а зрештою усе завершилося тай-брейком. Там у Світоліної був ще один матчбол, але удача явно їй не сприяла в цей вечір. Сабаленка взяла три очки поспіль і виграла 2:1 за сетами.

Це була четверта зустріч тенісисток, поки що Еліна здобула лише одну перемогу.  

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