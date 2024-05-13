Гутцайт: «Росіян майже не буде на Олімпіаді»

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів в інтерв’ю LB.ua, скільки приблизно росіян візьме участь у паризьких Іграх.

«Зараз ми маємо те, що росіян майже не буде на Олімпіаді. Частина з них відмовилася брати в цьому участь, частина не встигла поборотися за ліцензії. Звісно, невелика кількість спортсменів у нейтральному статусі на Іграх буде, але чи захочуть вони виступати на тих умовах, які висунув Міжнародний олімпійський комітет (МОК), — питання відкрите. У підсумку маємо тенденцію, за якої росіян буде вдесятеро менше, ніж зазвичай (замість трьохсот приблизно тридцять)», – зауважив Гутцайт.

За його словами, зменшення кількості росіян і білорусів, які можуть поїхати на Олімпіаду, – це результат роботи НОК і Мінмолодьспорту.

«Хочу повернутися до того моменту, коли це слово з’явилося в нашому інфопросторі. Я вислухав багато незадоволених коментарів від глядачів, від спортсменів про це. Хочу задекларувати, що, коли частина дотичних до спорту людей налаштовувалася на перемогу в бійці, я налаштовувався на довготривалу дипломатичну боротьбу. У мене був план, який ми обговорювали на виконавчому комітеті, з президентами федерацій, але люди казали, що в Гутцайта немає стратегії. Напевно, мені потрібно було оприлюднити її в усіх телеграм-каналах, скинути її росіянам, щоб вони знали, що ми хочемо зробити. Що ми маємо в підсумку? Після наших заяв про бойкот увага всього світу вкотре була прикута до України», – пояснив президент НОК.

Нагадаємо, НОК і Мінмолодьспорту опублікували рекомендації українським спортсменам щодо контактів з нейтральними атлетами Росії й Білорусі на Олімпіаді.