Українці Болюх і Гриценко вибороли бронзу на міжнародному турнірі зі стрибків у воду

Українські спортсмени Кирило Болюх і Марк Гриценко посіли друге місце на міжнародному турнірі зі стрибків у воду.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

French Diving Open відбувся у паризькому олімпійському басейні. Участь у змаганнях взяли представники 16 країн. Для спортсменів це була перша можливість випробувати Центр водних видів спорту напередодні Олімпійських ігор-2024.

У синхронних стрибках із вишки українці набрали 375.21 бала. Вони поступилися представникам з Великої Британії – Тому Дейлі та Ноа Вільямсу (453.84 бала).