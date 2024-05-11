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Українці Болюх і Гриценко вибороли бронзу на міжнародному турнірі зі стрибків у воду

У синхронних стрибках із вишки українці набрали 375.21 бала.

Українці Болюх і Гриценко вибороли бронзу на міжнародному турнірі зі стрибків у воду
Українські спортсмени Кирило Болюх і Марк Гриценко
Фото: Ukrainian Diving Federation

Українські спортсмени Кирило Болюх і Марк Гриценко посіли друге місце на міжнародному турнірі зі стрибків у воду.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

French Diving Open відбувся у паризькому олімпійському басейні. Участь у змаганнях взяли представники 16 країн. Для спортсменів це була перша можливість випробувати Центр водних видів спорту напередодні Олімпійських ігор-2024. 

У синхронних стрибках із вишки українці набрали 375.21 бала. Вони поступилися представникам з Великої Британії – Тому Дейлі та Ноа Вільямсу (453.84 бала).

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