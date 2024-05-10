Помста «Баєра» «Ромі» й історичне досягнення «Аталанти»: відомі фіналісти Ліги Європи УЄФА

Минулого тижня перший матч команд завершився перемогою нестримного в цьому сезоні «Баєра». У тому поєдинку за леверкузенців відзначилися Флоріан Віртц і Роберт Андріх. «Рома» ж залишила ворота «Баєра» недоторканими.
Забезпечивши собі зручну перевагу, команда Хабі Алонсо прагнула помститися за торішній півфінал: під керівництвом Жозе Моурінью «Рома» в першому матчі мінімально перевершила «Баєр», а в поєдинку-відповіді втримала рахунок і закінчила нічиєю. У фіналі італійці зустрілися із «Севільєю» — в основний і доданий час сильнішого не виявили, а в серії пенальті іспанці розтрощили «Рому» з рахунком 4:1.
Повертаємося до Леверкузена. Першим небезпечним моментом у матчі відзначилися «вовки»: на третій хвилині Пеллегріні з лівого флангу віддав пас у центр штрафного на Лукаку, який вийшов сам на сам з голкіпером. Бельгійцю не вистачило швидкості, тож Ковар був першим на м'ячі.
На 38-й хвилині Міле Свілар оформив подвійний сейв: спочатку Адлі потужно пробив лівою ногою в дотик, а потім Гложек з відскоку добивав голкіпера, однак невдало.
На 42-й хвилині Джонатан Та у власному штрафному сфолив на Азмунові: німець затримав суперника руками й завадив йому завершити позиційну атаку. Арбітр без вагань призначив 11-метровий у ворота господарів. Паредес підійшов до позначки й упевнено пробив у центр воріт — 0:1. Так під кінець першого тайму «Рома» відіграла м'яч.
На 58-й хвилині Ель-Шаараві на лінії штрафного низом пробивав точно під стійку, але Коварш парирував удар.
На 62-й хвилині після подачі з кутового Адам Гложек зіграв рукою у власному штрафному. Після перегляду VAR арбітр удруге вказав на 11-метрову позначку у ворота «Баєра». Відтак Паредес відзначився дублем — 0:2.
За сім хвилин до кінця зустрічі «Рома» подарувала суперникові гол у власні ворота: Віртц виконав подачу з кутового, а Міле Свілар не зміг зафіксувати м'яч на виході — рикошетом від Манчіні він полетів у ворота — 1:2.
На 90-й хвилині Хабі Алонсо випустив на поле правого захисника Йосипа Станишича замість Жеремі Фрімпонга. Уже за сім хвилин заміна чудово спрацювала: Граніт Джака віддав передачу на Йосипа, хорват на паузі прибрав суперника і спокійно поцілив у дальній кут воріт — 2:2.
Хабі Алонсо, тренер «Баєра», націлений виграти требл: «Ми щасливі, що потрапили до фіналу. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Сьогодні показали видатний характер після їхнього другого гола. Я подивився гравцям у вічі після цього й побачив, що вони хочуть більшого. Усе ще маємо шанс виграти три титули. І мої хлопці варті всіх трьох титулів».
Даніеле Де Россі, тренер «Роми»: «Ми зіграли героїчну гру, вони сильні. Ми дуже добре діяли в перші 25 хвилин, як і в Римі. Було мало ударів — у нас є звичка пробувати кілька разів, іноді це може мати значення. Хлопці зіграли неймовірну гру».
«Аталанта» — «Олімпік Марсель»
У паралельному матчі «Аталанта» на домашньому стадіоні в Бергамо приймала «Олімпік Марсель».
У першому поєдинку, 2 травня, команди не виявили сильнішого, тож матч завершився з рахунком 1:1. Першими в зустрічі відзначилися італійці. Джанлука Скамакка забив на 11-й, але вже за 9 хвилин Мбемба Мангулу потужним прострілом з дальньої дистанції зрівняв рахунок.
«Олімпік Марсель» має великий досвід виступів у єврокубкових змаганнях, щоправда, не зовсім вдалий. Французька команда програвала у фіналах 1999, 2004 та 2018 років після того, як у 1993 році здобула титул переможця ЛЧ.
Обтяжена низкою травм, вона протягом сезону змінила трьох тренерів, та саме Жан-Луї Гассе зумів втримати її на плаву.
Тим часом «Аталанта» прагнула вийти у свій перший європейський фінал після блискучої виїзної перемоги над «Ліверпулем» у рамках однієї четвертої Ліги Європи.
Зі стартових хвилин команда Гасперіні розпочала активно пресингувати французів. На 24-й хвилині мала подвійний шанс відкрити рахунок: подача з кутового — Скамакка влучив у поперечину. На добиванні опинився Де Кетеларе: бельгієць потужно пробив головою, але голкіпер чудово відіграв у епізоді й відбив м'яч від воріт. На 30-й хвилині «Аталанта» вийшла в чергову позиційну атаку: Де Кетеларе віддав пас на Адемолу Лукмана, а нападник розхитав суперника й потужно пробив у правий нижній кут воріт Пау Лопеса — 1:0.
Після перерви італійці збільшили перевагу: на 52-й хвилині після обіграшу з Лукманом Маттео Руджері з правої ноги влучив у дальню дев'ятку воріт — 2:0.
На 63-й французи отримали право на штрафний — фантастичний удар Жордана Верету здалеку припав на поперечину.
На 77-й хвилині тренерський штаб провів заміну: замість автора забитого м'яча Адемоли Лукмана вийшов Ель-Білаль Туре.
А на 90+4 хвилині тактична заміна Гасперіні зіграла на користь «Аталанти»: з лівого краю поля Мартен де Рон обікрав Кондогбіа й відпасував на Туре. Нападник пройшов по флангу, змістився в центр і пробив у дальній нижній кут воріт — 3:0.
Жан-Луї Гассе, наставник «Олімпіка Марсель», розгублено висловився про невдалий виступ своєї команди: «Це незрозуміло, я не знаю, як можна так переходити від одного тижня до іншого. Сім днів тому ми грали на рівних і мали можливість вийти у фінал. Сьогодні зазнали поразки в кожному аспекті гри. Я думаю, що це образ сезону для «Марселя». Правда в тому, що цей клуб [«Аталанта»] працює дуже добре, цей тренер тут уже багато років і за ці сезони побудував чудову команду. Сьогодні вони були кращими за нас, навіть якщо в нас була можливість переломити перебіг гри».