Помста «Баєра» «Ромі» й історичне досягнення «Аталанти»: відомі фіналісти Ліги Європи УЄФА

«Баєр» — «Рома»

Минулого тижня перший матч команд завершився перемогою нестримного в цьому сезоні «Баєра». У тому поєдинку за леверкузенців відзначилися Флоріан Віртц і Роберт Андріх. «Рома» ж залишила ворота «Баєра» недоторканими.

Забезпечивши собі зручну перевагу, команда Хабі Алонсо прагнула помститися за торішній півфінал: під керівництвом Жозе Моурінью «Рома» в першому матчі мінімально перевершила «Баєр», а в поєдинку-відповіді втримала рахунок і закінчила нічиєю. У фіналі італійці зустрілися із «Севільєю» — в основний і доданий час сильнішого не виявили, а в серії пенальті іспанці розтрощили «Рому» з рахунком 4:1.

Повертаємося до Леверкузена. Першим небезпечним моментом у матчі відзначилися «вовки»: на третій хвилині Пеллегріні з лівого флангу віддав пас у центр штрафного на Лукаку, який вийшов сам на сам з голкіпером. Бельгійцю не вистачило швидкості, тож Ковар був першим на м'ячі.

На 38-й хвилині Міле Свілар оформив подвійний сейв: спочатку Адлі потужно пробив лівою ногою в дотик, а потім Гложек з відскоку добивав голкіпера, однак невдало.

На 42-й хвилині Джонатан Та у власному штрафному сфолив на Азмунові: німець затримав суперника руками й завадив йому завершити позиційну атаку. Арбітр без вагань призначив 11-метровий у ворота господарів. Паредес підійшов до позначки й упевнено пробив у центр воріт — 0:1. Так під кінець першого тайму «Рома» відіграла м'яч.

На 58-й хвилині Ель-Шаараві на лінії штрафного низом пробивав точно під стійку, але Коварш парирував удар.

На 62-й хвилині після подачі з кутового Адам Гложек зіграв рукою у власному штрафному. Після перегляду VAR арбітр удруге вказав на 11-метрову позначку у ворота «Баєра». Відтак Паредес відзначився дублем — 0:2.

За сім хвилин до кінця зустрічі «Рома» подарувала суперникові гол у власні ворота: Віртц виконав подачу з кутового, а Міле Свілар не зміг зафіксувати м'яч на виході — рикошетом від Манчіні він полетів у ворота — 1:2.

Фото: EPA/UPG Джанлука Манчіні (ліворуч) з «Роми» забиває автогол у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА з «Баєром» у Леверкузені, Німеччина, 9 травня 2024 року.

За сумою двох поєдинків леверкузенці вже мали путівку у фінал, та це їх не зупинило.

На 90-й хвилині Хабі Алонсо випустив на поле правого захисника Йосипа Станишича замість Жеремі Фрімпонга. Уже за сім хвилин заміна чудово спрацювала: Граніт Джака віддав передачу на Йосипа, хорват на паузі прибрав суперника і спокійно поцілив у дальній кут воріт — 2:2.

Фото: EPA/UPG Йосип Станишич (праворуч) зрівняв рахунок (2:2) під час матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА між «Баєром» і «Ромою» в Леверкузені, Німеччина, 9 травня 2024 року.

Фінальний свисток зафіксував перемогу «Баєра» (4:2) за сумою двох поєдинків. Клуб установив новий світовий рекорд серії безпрограшних матчів (49). Леверкузенці перевершили досягнення «Бенфіки»: португальський клуб відіграв 48 поєдинків без поразок з грудня 1963-го до лютого 1965 року.

Хабі Алонсо, тренер «Баєра», націлений виграти требл: «Ми щасливі, що потрапили до фіналу. У результаті ми зіграємо два фінали за тиждень. Сьогодні показали видатний характер після їхнього другого гола. Я подивився гравцям у вічі після цього й побачив, що вони хочуть більшого. Усе ще маємо шанс виграти три титули. І мої хлопці варті всіх трьох титулів».

Даніеле Де Россі, тренер «Роми»: «Ми зіграли героїчну гру, вони сильні. Ми дуже добре діяли в перші 25 хвилин, як і в Римі. Було мало ударів — у нас є звичка пробувати кілька разів, іноді це може мати значення. Хлопці зіграли неймовірну гру».

«Аталанта» — «Олімпік Марсель»

У паралельному матчі «Аталанта» на домашньому стадіоні в Бергамо приймала «Олімпік Марсель».

У першому поєдинку, 2 травня, команди не виявили сильнішого, тож матч завершився з рахунком 1:1. Першими в зустрічі відзначилися італійці. Джанлука Скамакка забив на 11-й, але вже за 9 хвилин Мбемба Мангулу потужним прострілом з дальньої дистанції зрівняв рахунок.

«Олімпік Марсель» має великий досвід виступів у єврокубкових змаганнях, щоправда, не зовсім вдалий. Французька команда програвала у фіналах 1999, 2004 та 2018 років після того, як у 1993 році здобула титул переможця ЛЧ.

Обтяжена низкою травм, вона протягом сезону змінила трьох тренерів, та саме Жан-Луї Гассе зумів втримати її на плаву.

Тим часом «Аталанта» прагнула вийти у свій перший європейський фінал після блискучої виїзної перемоги над «Ліверпулем» у рамках однієї четвертої Ліги Європи.

Зі стартових хвилин команда Гасперіні розпочала активно пресингувати французів. На 24-й хвилині мала подвійний шанс відкрити рахунок: подача з кутового — Скамакка влучив у поперечину. На добиванні опинився Де Кетеларе: бельгієць потужно пробив головою, але голкіпер чудово відіграв у епізоді й відбив м'яч від воріт. На 30-й хвилині «Аталанта» вийшла в чергову позиційну атаку: Де Кетеларе віддав пас на Адемолу Лукмана, а нападник розхитав суперника й потужно пробив у правий нижній кут воріт Пау Лопеса — 1:0.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман з «Аталанти» святкує після того, як забив гол під час матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА з «Олімпіком» у Бергамо, Італія, 9 травня 2024 року.

Згідно зі статистикою, у першому таймі «Аталанта» значно переважала за ударами у площину — 4:0.

Після перерви італійці збільшили перевагу: на 52-й хвилині після обіграшу з Лукманом Маттео Руджері з правої ноги влучив у дальню дев'ятку воріт — 2:0.

На 63-й французи отримали право на штрафний — фантастичний удар Жордана Верету здалеку припав на поперечину.

На 77-й хвилині тренерський штаб провів заміну: замість автора забитого м'яча Адемоли Лукмана вийшов Ель-Білаль Туре.

А на 90+4 хвилині тактична заміна Гасперіні зіграла на користь «Аталанти»: з лівого краю поля Мартен де Рон обікрав Кондогбіа й відпасував на Туре. Нападник пройшов по флангу, змістився в центр і пробив у дальній нижній кут воріт — 3:0.

Фото: EPA/UPG Гравець «Аталанти» Ель-Білаль Туре (у центрі) святкує після того, як забив гол у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА з «Олімпіком» у Бергамо, Італія, 9 травня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Гравці «Аталанти» святкують перемогу в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА з «Олімпіком» у Бергамо, Італія, 9 травня 2024 року.

«Аталанта» продемонструвала впевненість і стійкість, чим цілковито знищила суперника. Із загальним рахунком 4:1 вона отримала заслужену путівку у фінал, де за кубок змагатиметься з нездоланним наразі «Баєром».Головний тренер «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру так: «Цього вечора ми здобули хорошу перемогу. Я вже казав, що нас підтримувало місто, а коли є такі емоції й така енергія, зрозуміло, що гравці їх відчувають. Це був особливий матч, вони інтерпретували його якнайкраще. Фінал стане історичною подією. Для таких команд, як наша, справді неймовірно, але це добрий знак для всіх. Я не знаю, чи були ми сьогодні ідеальними, але безумовно, ми домінували. Це наша ДНК, були всі умови для того, щоб грати в атакувальну гру з тристороннім нападом. Ми могли бути більш конкретними, тримали гру відкритою, поки Руджері не забив той другий фантастичний гол».

Жан-Луї Гассе, наставник «Олімпіка Марсель», розгублено висловився про невдалий виступ своєї команди: «Це незрозуміло, я не знаю, як можна так переходити від одного тижня до іншого. Сім днів тому ми грали на рівних і мали можливість вийти у фінал. Сьогодні зазнали поразки в кожному аспекті гри. Я думаю, що це образ сезону для «Марселя». Правда в тому, що цей клуб [«Аталанта»] працює дуже добре, цей тренер тут уже багато років і за ці сезони побудував чудову команду. Сьогодні вони були кращими за нас, навіть якщо в нас була можливість переломити перебіг гри».