Профспілка футболістів погрожує судитися з ФІФА

Міжнародна профспілка футболістів FIFPro у листі до ФІФА закликала керівний орган світового футболу змінити плани щодо проведення у червні-липні 2025 року клубного чемпіонату світу в новому форматі.

Як пише The Guardian, організацію не влаштовує зростання навантаження на гравців. Вона звинувачує ФІФА у переслідуванні бізнес-інтересів ціною здоров'я та добробуту футболістів.

Наступного сезону європейські клуби будуть змушені проводити більше матчів, адже новий формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи передбачає 8 ігор на першій стадії замість шести. А по завершенні внутрішніх чемпіонатів на топ-клуби чекає чемпіонат світу, який розширили до 32 команд. Усі ці рішення призводять до того, що "футболістів виштовхують за межі їхніх можливостей".

FIFPro хоче, щоб президент ФІФА Джанні Інфантіно на найближчому засіданні конгресу, яке відбудеться у Бангкоку, порушив питання щодо перегляду нового формату клубної світової першості. Якщо ж очільник організації відмовиться це зробити, профспілка готова відстоювати права гравців у судовому порядку.