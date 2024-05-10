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"Аталанта" та "Баєр" вийшли до фіналу Ліги Європи

Німці неймовірним чином продовжили свою серію без поразок в сезоні.

"Аталанта" та "Баєр" вийшли до фіналу Ліги Європи
Баєр - Рома
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі Європи визначилися фіналісти. Путівку до вирішального матчу, який відбудеться 22 травня у Дубліні, здобули італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".

Колишній клуб Руслана Маліновського несподівано впевнено розібрався з кривдником донецького "Шахтаря" - "Марселем". Після нічиєї на виїзді підопічні Джанп'єро Гасперіні в Бергамо забили супернику аж три м'ячі і не пропустили жодного. Відзначилися Лукман, Руджеррі та Туре.

"Баєр", схоже, досі бурхливо святкує своє дострокове чемпіонство в Бундеслізі. У першому таймі домашньої гри з римською "Ромою" "фармацевти" пропустили з пенальті, а по перерві знову привезли одинадцятиметровий у свої ворота. Обидва точних удари з позначки в активі Паредеса. 

Рахунок 2:0 на користь італійців переводив гру в овертайми. Але леверкузенці продемонстрували свій фірмовий цьогоріч характер. Завдяки автоголу Манчіні та результативному удару Станішича вже аж на 7-ій компенсованій хвилині "Баєр" вирвав нічию і продовжив свою феноменальну серію без поразок у цьому сезоні. 2:2 - німці мають шанс додати до чемпіонства трофей Ліги Європи. 

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