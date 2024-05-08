На жеребкуванні ЧС-2024 з футзалу збірна України буде у другому кошику

Жеребкування фінального турніру чемпіонату світу з футзалу 2024 року відбудеться 26 травня в Узбекистані.
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Збірна України під час жеребкування перебуватиме у другому кошику разом з ще п'ятьма командами.
Кошики посіву:
Кошик 1: Узбекистан, Бразилія, Португалія, Іспанія, Іран, Аргентина.
Кошик 2: Марокко, Казахстан, Таїланд, Франція, Україна, Парагвай.
Кошик 3: Хорватія, Нова Зеландія, Венесуела, Афганістан, Коста-Рика, Таджикистан.
Кошик 4: Нідерланди, Гватемала, Панама, Ангола, Лівія, Куба.
Турнір, на якому гратимуть 24 команди, відбудеться з 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані.
Команди гратимуть у шести групах по чотири учасники. З кожної групи вийдуть два перші місця, також в плей-оф пройдуть чотири найкращі команди, які посіли треті місця.