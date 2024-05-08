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Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова кваліфікувалася на Олімпіаду-2024

Поліна Бугрова посіла 74 позицію у рейтингу Світової федерації бадмінтону.

Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова кваліфікувалася на Олімпіаду-2024
Поліна Бугрова
Фото: EPA/UPG

Бадмінтоністка з України Поліна Бугрова виступить на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це повідомив Укрінформ.

Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF).

В цьому рейтингу Бугрова єдина спортсменка з України, яка потрапила у топ-100, вона посіла 74 позицію. 

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32-гу путівку з рейтингу Поліна Бугрова отримала завдяки обмеженням для національних комітетів. Зокрема, для бадмінтоністів із топ-16 з однієї країни діяла квота у дві гравчині, для решти - по одній.

З 2008 року Україна незмінно представлена у жіночому турнірі з бадмінтону на Олімпіадах. Найкращим досягненням була 1/8 фіналу Марії Улітіної у 2016 році.

Таким чином, бадмінтон став 18-м видом спорту, в якому Україна представлена на Олімпіаді-2024.

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