ПСВ виграв чемпіонат Нідерландів з футболу

Чемпіоном Нідерландів з футболу став ФК ПСВ.
Про це повідомила пресслужба ПСВ.
“Після перемоги над Спартою Роттердам з рахунком 4:2 стало офіційно: ПСВ став чемпіоном країни 2023-2024”, - йдеться у повідомленні.
Минулого разу ПСВ ставав чемпіоном Нідерландів в 2018 році.
Для ПСВ це 25-те чемпіонство в історії клубу.
- “Реал Мадрид” з Луніним – чемпіони Ла Ліги 2023/2024. Андрій Лунін завоював восьмий трофей у складі “вершкових”.
- В італійській футбольній Серії А завершено чемпіонські перегони. За п'ять турів до кінця змагань "Інтер" гарантував собі 20-ий в історії титул.
- Леверкузенський “Баєр” - достроковий чемпіон Німеччини.