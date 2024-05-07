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ПСВ виграв чемпіонат Нідерландів з футболу

Минулого разу ПСВ ставав чемпіоном Нідерландів в 2018 році.

ПСВ виграв чемпіонат Нідерландів з футболу
ПСВ виграв чемпіонат Нідерландів з футболу
Фото: EPA/UPG

Чемпіоном Нідерландів з футболу став ФК ПСВ.

Про це повідомила пресслужба ПСВ.

“Після перемоги над Спартою Роттердам з рахунком 4:2 стало офіційно: ПСВ став чемпіоном країни 2023-2024”, - йдеться у повідомленні.

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Минулого разу ПСВ ставав чемпіоном Нідерландів в 2018 році.

Для ПСВ це 25-те чемпіонство в історії клубу.

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