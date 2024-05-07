В Амстердамі поліція заарештувала близько 140 учасників пропалестинського мітингу на кампусі

В Амстердамі правоохоронці розігнали демонстрацію пропалестинських мітингарів на кампусі універститету. Поліція заарештувала 140 людей, пише "Суспільне" з посиланням на NOS.
Рішення про розгін табору мітингарів ухвалили через порушення громадського порядку і спокою. Минулої ночі адміністрація вишу декілька разі закликала демонстрантів розійтися, але дослухалися не всі.
Правоохоронці повідомили, що окремі мітингарі застосовували насильство. Між поліцією та учасники зібрання відбулися сутички.
Мітинг на кампусі Університету Амстердама (UvA) розпочався вдень 6 травня, коли демонстранти встановили намети. Вони вимагали від амстердамських вишів розірвати зв'язки з Ізраїлем. Два входи до кампусу заблокували.
Близько 20:30 на мітингу почалися сутички: група людей прийшла на демонстрацію і почала атакувати її учасників, зокрема била їх. Мітингарі агресорів відтіснили.
Підрозділи амстердамської поліції прибули на місце мітингу вночі близько 3 години, а о 4:30 він переважно закінчився, а затриманих відвели до автобусів.
- Після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
- Чимало мітингів відбуваються в Штатах, які допомагають Ізраїлю озброєнням.
- У грудні в США на одному протесті арештували близько 60 людей, які перешкоджали руху поблизу аеропортів.
- На початку травня сутички на пропалестинських мітингах відбулися одразу в декількох університетах в Штатах. Наприклад, у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. У коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб. А в Каліфорнійському університеті були сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингарями.
- На початок травня поліція США затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати. Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти «ізраїльської агресії, апартеїду» та «геноциду палестинців». Американські медіа політкоректно називають їх «пропалестинськими акціями». Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. Чому – читайте в матеріалі на LB.ua "ХАМАС у кампусах".