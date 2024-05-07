В Амстердамі поліція заарештувала близько 140 учасників пропалестинського мітингу на кампусі

За даними медіа, на ранок у відділках поліції залишалися четверо людей.

В Амстердамі правоохоронці розігнали демонстрацію пропалестинських мітингарів на кампусі універститету. Поліція заарештувала 140 людей, пише "Суспільне" з посиланням на NOS.

Рішення про розгін табору мітингарів ухвалили через порушення громадського порядку і спокою. Минулої ночі адміністрація вишу декілька разі закликала демонстрантів розійтися, але дослухалися не всі.

Правоохоронці повідомили, що окремі мітингарі застосовували насильство. Між поліцією та учасники зібрання відбулися сутички.

Мітинг на кампусі Університету Амстердама (UvA) розпочався вдень 6 травня, коли демонстранти встановили намети. Вони вимагали від амстердамських вишів розірвати зв'язки з Ізраїлем. Два входи до кампусу заблокували.

Близько 20:30 на мітингу почалися сутички: група людей прийшла на демонстрацію і почала атакувати її учасників, зокрема била їх. Мітингарі агресорів відтіснили.

Підрозділи амстердамської поліції прибули на місце мітингу вночі близько 3 години, а о 4:30 він переважно закінчився, а затриманих відвели до автобусів.