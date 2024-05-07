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Туреччина планує “найближчим часом” провести антитерористичну операцію проти курдів на півночі Іраку та Сирії

Глава держави Реджеп Ердоган каже, що Туреччина не може почуватися в безпеці, поки Робітнича партія Курдистану знаходиться в Іраку та Сирії.

Туреччина планує “найближчим часом” провести антитерористичну операцію проти курдів на півночі Іраку та Сирії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна планує найближчим часом провести антитерористичну операцію проти курдів на півночі Іраку та Сирії, повідомляє Укрінформ. 

“Коли настане час і година, ми обов’язково завершимо нашу незакінчену справу в Сирії. Вона залишилася незавершеною через обіцянки, дані та порушені нашими союзниками. Я хочу, щоб про це було відомо. Поки РПК (Робітнича партія Курдистану) знаходить життєвий простір у Іраку та Сирії, ми не можемо почуватися в безпеці... Найближчим часом ми без вагань зробимо все необхідне для того, щоб наші діти жили в кліматі, вільному від тероризму”, – сказав президент у понеділок ввечері після засідання уряду.

Раніше Туреччина неодноразово заявляла про намір створення 30-40 км коридору безпеки вздовж турецького кордону. Окрім того, створення безпечного простору необхідне для реалізації іншого проєкту - прокладання нового торговельного маршруту з Азії у Європу, про що раніше домовилися Туреччина, Ірак, Катар та ОАЕ.

У березні Туреччина та Ірак досягли угоди щодо боротьби з курдськими бойовиками. Анкара привітала рішення Іраку назвати Робітничу партію Курдистану (РПК) “забороненою організацією”.

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