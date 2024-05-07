Сьогодні Рада міністрів ЄС із зовнішніх справ розгляне український план відновлення

Сьогодні Рада міністрів Євросоюзу із зовнішніх справ розгляне реалізацію плану відновлення України. Його представив український уряд у рамках реалізації багаторічного пакета допомоги ЄС для нашої держави обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.
Про це сьогодні у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.
"Головним питанням сьогодні буде обговорення українського плану, що був представлений урядом України, щоб (процеси) відбудови та реформ могли просуватися разом", – сказав Боррель.
Він наголосив, що доцільно уникати руйнувань, щоб не довеловся вкладати багато у відновлення. Також Боррель нагадав, що Україна продовжує піддаватися бомбардуванню з боку російських військ ,а її енергетична система була "абсолютно зруйнована".
За словами високого представника, Україну необхідно підтримувати перш за все у військовому плані.
"Вчора ми зробили це під час конференції оборонної промисловості. Сьогодні ми будемо розглядати, як мобілізувати 50 мільярдів євро з тим, щоб підтримати реформи в країні та саму Україну", – зазначив глава європейської дипломатії.
- На початку лютого Європейська рада підтримала створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. Наприкінці місяця ухвалили остаточне рішення про започаткування проєкту фінансування Ukraine Facility.
- Однією з умов здійснення цих виплат було представлення Україною національного плану відбудови та реформ, які сприятимуть демократичному розвитку країни та її наближенню до членства в ЄС.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
- Перший транш у розмірі 4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні. А вже 25 квітня, Україна отримала 1,5 млрд євро зовнішнього фінансування від Європейського Союзу для покриття дефіциту бюджету. Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.