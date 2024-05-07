Сьогодні Рада міністрів ЄС із зовнішніх справ розгляне український план відновлення

Сьогодні Рада міністрів Євросоюзу із зовнішніх справ розгляне реалізацію плану відновлення України. Його представив український уряд у рамках реалізації багаторічного пакета допомоги ЄС для нашої держави обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

Про це сьогодні у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

"Головним питанням сьогодні буде обговорення українського плану, що був представлений урядом України, щоб (процеси) відбудови та реформ могли просуватися разом", – сказав Боррель.

Він наголосив, що доцільно уникати руйнувань, щоб не довеловся вкладати багато у відновлення. Також Боррель нагадав, що Україна продовжує піддаватися бомбардуванню з боку російських військ ,а її енергетична система була "абсолютно зруйнована".

За словами високого представника, Україну необхідно підтримувати перш за все у військовому плані.

"Вчора ми зробили це під час конференції оборонної промисловості. Сьогодні ми будемо розглядати, як мобілізувати 50 мільярдів євро з тим, щоб підтримати реформи в країні та саму Україну", – зазначив глава європейської дипломатії.