Принц Гаррі не зустрінеться з королем під час візиту до Британії

Герцог Сассекський Гаррі, який є п'ятим у черзі спадкоємців британського престолу, вдруге за рік прибув на батьківщину. Принц приїхав до Сполученого Королівства, щоб взяти участь у заходах на честь десятиріччя "Ігор нескорених", якими він опікується.
За повідомленням BBC, під час візиту у Гаррі не запланована зустріч із батьком, королем Чарльзом ІІІ. Його речник офіційно пояснює це "надто щільним графіком" у монарха, в якому не знайшлося часу для спілкування із сином. Букінгемський палац взагалі утримався від коментарів щодо приїзду принца.
Ані король, ані спадкоємець трону принц Вільям не візьмуть участь у святковій службі в соборі Святого Павла у Лондоні, під час якої Гаррі виступить із читанням Біблії. Також буде відсутня принцеса Кетрін, яка проходить лікування від раку.
Після Британії Гаррі разом з дружиною Меган Маркл планує відвідати Нігерію.
- Під час свого попереднього візиту принц зустрівся із королем, якому тоді щойно діагностували онкологічне захворювання.
- Гаррі може бути депортований зі Сполучених Штатів за те, що зізнався у вживанні наркотиків, якщо президентом стане Дональд Трамп.
- "Ігри нескорених" - спортивні змагання для військових, які зазнали ушкоджень під час виконання обов'язку. Участь в них беруть і українські воїни.