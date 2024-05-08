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Принц Гаррі не зустрінеться з королем під час візиту до Британії

Речник герцога Сассекського стверджує, що у Чарльза ІІІ "надто щільний графік".

Принц Гаррі не зустрінеться з королем під час візиту до Британії
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

Герцог Сассекський Гаррі, який є п'ятим у черзі спадкоємців британського престолу, вдруге за рік прибув на батьківщину. Принц приїхав до Сполученого Королівства, щоб взяти участь у заходах на честь десятиріччя "Ігор нескорених", якими він опікується.

За повідомленням BBC, під час візиту у Гаррі не запланована зустріч із батьком, королем Чарльзом ІІІ. Його речник офіційно пояснює це "надто щільним графіком" у монарха, в якому не знайшлося часу для спілкування із сином. Букінгемський палац взагалі утримався від коментарів щодо приїзду принца.

Ані король, ані спадкоємець трону принц Вільям не візьмуть участь у святковій службі в соборі Святого Павла у Лондоні, під час якої Гаррі виступить із читанням Біблії. Також буде відсутня принцеса Кетрін, яка проходить лікування від раку.

Після Британії Гаррі разом з дружиною Меган Маркл планує відвідати Нігерію.

  • Під час свого попереднього візиту принц зустрівся із королем, якому тоді щойно діагностували онкологічне захворювання.
  • Гаррі може бути депортований зі Сполучених Штатів за те, що зізнався у вживанні наркотиків, якщо президентом стане Дональд Трамп.
  • "Ігри нескорених" - спортивні змагання для військових, які зазнали ушкоджень під час виконання обов'язку. Участь в них беруть і українські воїни.

 

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