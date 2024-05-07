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Латвія передала Україні комунікаційне обладнання майже на 100 тисяч євро

Раніше в межах ІТ-коаліції Латвія передавала ЗСУ ноутбуки.

Латвія передала Україні комунікаційне обладнання майже на 100 тисяч євро
Фото: Укрінформ

У межах ІТ-коаліції Латвія передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тис. євро, яке має забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України

"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна союзникам за вчасну підтримку", - сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони нагадали, що раніше в межах ІТ-коаліції Латвія передавала ноутбуки для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі System Analysis Program Development (SAP).

"Латвія підтримує Україну, і ми постійно шукаємо нові шляхи допомоги нашому союзнику. Остання партія критично важливого ІТ-обладнання, необхідного для бойових підрозділів, - наш внесок у межах ІТ-коаліції. Наша військова підтримка України цього року та наступних двох років становитиме 0,25% ВВП. Крім цього, ми передаємо українському війську різні види озброєння, зокрема безпілотники, артилерію та системи ППО", - наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

  • ІТ-коаліція - спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та ЗCУ у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки. 
  • У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.

    3 травня повідомлялося, що ЗСУ отримали від IT-коаліції комунікаційне обладнання на 900 тисяч євро.

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