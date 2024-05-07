Латвія передала Україні комунікаційне обладнання майже на 100 тисяч євро

У межах ІТ-коаліції Латвія передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тис. євро, яке має забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України

"Завдяки партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе в налагодженні зв'язку на лінії фронту. Вдячна союзникам за вчасну підтримку", - сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони нагадали, що раніше в межах ІТ-коаліції Латвія передавала ноутбуки для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі System Analysis Program Development (SAP).

"Латвія підтримує Україну, і ми постійно шукаємо нові шляхи допомоги нашому союзнику. Остання партія критично важливого ІТ-обладнання, необхідного для бойових підрозділів, - наш внесок у межах ІТ-коаліції. Наша військова підтримка України цього року та наступних двох років становитиме 0,25% ВВП. Крім цього, ми передаємо українському війську різні види озброєння, зокрема безпілотники, артилерію та системи ППО", - наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.