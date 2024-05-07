Республіканці закликають Байдена запобігти розвитку співпраці Франції з "Росатомом", – Reuters

Логотипом Росатома під час 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у штаб-квартирі у Відні, Австрія, 26 вересня 2022 року.

Двоє впливових членів Республіканської партії США закликали президента Джо Байдена перешкодити співпраці французької компанії з російською державною атомною компанією "Росатом", заявивши, що в іншому випадку це допоможе фінансувати війну Путіна в Україні, пише Reuters.

Агентство ознайомилося з листом від голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола та сенатора Джима Ріша, які закликали Байдена скасовувати санкції проти Росії, пояснюючи, що це дозволить французькій компанії Electricite de France співпрацювати в атомних енергетичних проєктах з "Росатомом".

Республіканці заявили, що компанія Electricite de France може придбати дочірню компанію американської компанії, яка разом із "Росатомом" брала участь у проєктах з атомної енергетики в Угорщині, Туреччині та Єгипті. Ці проєкти були припинені протягом багатьох років через санкції.

Законодавці додали, що надмірна залежність від російських енергоресурсів становить загрозу трансатлантичній безпеці.