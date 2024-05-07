Республіканці закликають Байдена запобігти розвитку співпраці Франції з "Росатомом", – Reuters

Двоє впливових членів Республіканської партії США закликали президента Джо Байдена перешкодити співпраці французької компанії з російською державною атомною компанією "Росатом", заявивши, що в іншому випадку це допоможе фінансувати війну Путіна в Україні, пише Reuters.
Агентство ознайомилося з листом від голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола та сенатора Джима Ріша, які закликали Байдена скасовувати санкції проти Росії, пояснюючи, що це дозволить французькій компанії Electricite de France співпрацювати в атомних енергетичних проєктах з "Росатомом".
Республіканці заявили, що компанія Electricite de France може придбати дочірню компанію американської компанії, яка разом із "Росатомом" брала участь у проєктах з атомної енергетики в Угорщині, Туреччині та Єгипті. Ці проєкти були припинені протягом багатьох років через санкції.
Законодавці додали, що надмірна залежність від російських енергоресурсів становить загрозу трансатлантичній безпеці.
- "Росатом" планує спільне із французькою державною компанією Framatome виробництво ядерного палива.
- Росія залишається найсильнішим гравцем ринку збагаченого урану, а її ядерне паливо досі купують країни ЄС. Відмова від ресурсу — це тривалий процес, який точно неможливо завершити за два роки. Однак кілька країн і не намагаються це зробити, навіть планують розширити співпрацю. Продаж ядерного палива не є значною статтею доходу для російського бюджету, але співпраця у цій сфері дозволяє Кремлю колосально впливати на уряди різних держав. Чому американських санкцій проти Росатому замало – про це у матеріалі LB.ua.