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Республіканці закликають Байдена запобігти розвитку співпраці Франції з "Росатомом", – Reuters

Співпраця французької компанії з "Росатомом" допоможе РФ фінансувати війну в Україні.

Республіканці закликають Байдена запобігти розвитку співпраці Франції з "Росатомом", – Reuters
Логотипом Росатома під час 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у штаб-квартирі у Відні, Австрія, 26 вересня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Двоє впливових членів Республіканської партії США закликали президента Джо Байдена перешкодити співпраці французької компанії з російською державною атомною компанією "Росатом", заявивши, що в іншому випадку це допоможе фінансувати війну Путіна в Україні, пише Reuters.

Агентство ознайомилося з листом від голови комітету у закордонних справах Палати представників Майкла Маккола та сенатора Джима Ріша, які закликали Байдена скасовувати санкції проти Росії, пояснюючи, що це дозволить французькій компанії Electricite de France співпрацювати в атомних енергетичних проєктах з "Росатомом".

Республіканці заявили, що компанія Electricite de France може придбати дочірню компанію американської компанії, яка разом із "Росатомом" брала участь у проєктах з атомної енергетики в Угорщині, Туреччині та Єгипті. Ці проєкти були припинені протягом багатьох років через санкції.

Законодавці додали, що надмірна залежність від російських енергоресурсів становить загрозу трансатлантичній безпеці. 

  • "Росатом" планує спільне із французькою державною компанією Framatome виробництво ядерного палива.
  • Росія залишається найсильнішим гравцем ринку збагаченого урану, а її ядерне паливо досі купують країни ЄС. Відмова від ресурсу — це тривалий процес, який точно неможливо завершити за два роки. Однак кілька країн і не намагаються це зробити, навіть планують розширити співпрацю. Продаж ядерного палива не є значною статтею доходу для російського бюджету, але співпраця у цій сфері дозволяє Кремлю колосально впливати на уряди різних держав. Чому американських санкцій проти Росатому замало – про це у матеріалі LB.ua.
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