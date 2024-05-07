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В ЄС пояснили рішення окремих країн відправити представників на "інавгурацію" Путіна

Ці країни повинні будуть пояснити, навіщо вони надіслали представників.

В ЄС пояснили рішення окремих країн відправити представників на "інавгурацію" Путіна
Петер Стано
Фото: Peter Stano в X

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель рекомендував країнам ЄС не відправляти представників на "інавгурацію" Володимира Путіна, але все ж таки держави мають право самостійно ухвалювати рішення в сфері зовнішньої політики.

Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда". Стано нагадав, що посла ЄС на церемонії не було, але окремі країни їх туди надіслали.

"Це рішення, які вони ухвалюють на основі їхньої компетенції, на основі національного суверенітету, тому що, врешті-решт, йдеться про двосторонні відносини", – сказав він.

За його словами, країни, які відправили своїх представників на інавгурацію Володимира Путіна, оголошеного президентом за результатами непрозорих виборів, які порушували міжнародне право, повинні будуть надати пояснення.

"Високий представник (Боррель) сьогодні вранці пояснив, чому, на його думку, для ЄС недобре брати участь у заході за участю Путіна", – додав речник.

"Інавгурація" Володимира Путіна

МЗС України напередодні введення Путіна на посаду опублікувало заяву щодо відсутності правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Росія під час проведення "виборів" порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та інші міжнародне законадавство.

Раніше "Радіо Свобода" писало, що 21 країна ЄС відмовилася надсилати своїх представників на захід, але шість країн збиралися. Це Франція, Угорщина, Словаччина, Кіпр та Греція. Бельгія станом на вечір понеділка збиралася, але вранці вже передумала.

Учора агентство Reuters писало, що участь в путінській інавгурації братимуть сім країн ЄС, зокрема Франція. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним. 

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