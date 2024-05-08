В угорському університеті виступив експрезидент Ірану Ахмадінежад, який заперечує Голокост

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад став гостьовим лектором в угорському університеті. Це викликало осуд з боку посольства Ізраїлю в Будапешті та єврейської громади країни, повідомили Euronews.

Ахмадінеджад, який відомий своєю ворожістю до Ізраїлю та запереченням Голокосту, мав провести дві лекції в Національному університеті державної служби ‒ у вівторок і середу. Декан вишу Гергелі Делі запросив його на наукову зустріч, присвячену “спільним цінностям у глобальному середовищі”.

Перське видання Hammihan зазначило, що Ахмадінежад також планує виступити як “спеціальний гість” з доповіддю про важливість боротьби із загрозами навколишньому середовищу. Очікується, що зустріч буде закритою.

Посольство Ізраїлю в Угорщині відреагувало на цю новину, заявивши, що візит експрезидента до Будапешта є наругою над пам'яттю приблизно 600 000 угорських євреїв, яких вбили під час Голокосту. Згідно із заявою дипломатів, колишній президент Ірану регулярно закликав до знищення Ізраїлю, заперечує Голокост і безпосередньо відповідає за події, які “висміюють, принижують і ставлять під сумнів Голокост та його жертви”. Йдеться, зокрема, про міжнародну конференцію “Огляд Голокосту: Глобальне бачення”, яка відбулася в Тегерані в 2006 році. Захід зібрав майже 150 дослідників та істориків із 30 країн світу, деякі з яких заперечують голокост. Саме Ахмадінежад організував цю конференцію.