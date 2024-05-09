Президентка Європарламенту в день Європи приїхала до Києва

Візит не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі

Президентка Європарламенту Роберта Мецола перебуває у Києві з візитом.

Про це стало відомо зі слів Штефана Шльойнінга, керівника програм співробітництва Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"Пані Мецола тут, у місті", – сказав він у своєму виступі на "Євросаміті громадських організацій" у Києві.

Шльойнінг додав, що українці "захищають нас, європейців та Євросоюз щодня".

Він привітав українців з Днем Європи та відзначив важливість цього свята.

Візит Мецоли не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

Невдовзі фото зустрічі Мецоли на вокзалі Києва опублікував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.