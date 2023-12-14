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Роберта Мецола: "Україна виконала всі умови для вступу до ЄС"

Президентка Європарламенту закликає ЄС почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Роберта Мецола: "Україна виконала всі умови для вступу до ЄС"
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз повинен продовжувати демонструвати лідерство та єдність щодо власного розширення та ухвалити рішення про початок переговорів з Україною, яка виконала умови, необхідні для вступу.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола,  – пише Укрінформ. 

Роберта Мецола наголосила на єдності та лідерстві країн Євросоюзу та закликала до позитивних дій щодо вступу України до ЄС.

"Ми маємо демонструвати єдність, лідерство та здатність до дії. Ми маємо вікно можливостей, і ми або тримаємо його відкритим, або, якщо ми його зачинимо, втратимо ці можливості. Це є важливим як для України, так і для Молдови. Обидві країни досягли результатів у найбільш важких обставинах. Наступний крок  – це відрити переговори про входження. Таке рішення буде основаним на досягненнях та на повазі до наших критеріїв. Багато з нас пройшли цей шлях, і ми знаємо, наскільки це є важливим для країн-кандидатів та для їх народів, особливо, якщо ви б’єтеся у війні",  – наголосила вона.

Залишаючись реалістами, лідери ЄС, за словами Мецоли, мають виявити й стратегічний підхід та створити Український фонд у бюджеті ЄС, адже це важливо не тільки для України, а й для Євросоюзу.

Відповідаючи на запитання щодо заперечень за обома напрямками дискусії, що прозвучали з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Мецола зауважила, що ця ситуація не є новою та вже виникала, зокрема, під час обговорення санкцій ЄС проти Росії. Тоді також були сумніви у єдності позицій, але, зрештою, лідерам вдавалося досягти консенсусу. Мецола висловила сподівання, що так відбудеться і цього разу, і Європейська рада прийме рішення, на які "дуже заслуговує" Україна. 

За словами Мецоли основними наразі є дебати навколо фінансових аспектів, і також навколо політичних аспектів. 

"Є надзвичайно важливим, щоб Україна продовжувала отримувати фінансову допомогу, була спроможною продовжувати захищати себе та боротися за наші цінності. Але це також наша моральна відповідальність, щоб ми були здатними здійснити наступний політичний крок. Я реаліст, але я не налаштована песимістично. Тож, давайте почекаємо та побачимо, яким буде рішення",  – додала президент Європейського парламенту.

  • У Брюсселі почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.
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