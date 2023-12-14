Параолімпієць з Білорусі причетний до депортації понад 2000 українських дітей

Олексія Талая підозрюють у переміщенні українських дітей з окупованих територій до РФ та Білорусі.

Параолімпійця з Білорусі Олексія Талая підозрюють у незаконному переміщенні майже 2000 українських дітей до Росії та Білорусі з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини не підтвердили, чи причетний до до депортації українських дітей президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомили "Радіо Свобода" у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, діяльність Олексія Талая розслідують за двома першими частинами статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв. війни. Ці злочини караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Водночас Офіс Уповноваженого підкреслив, що примусове переміщення дітей підпадає під три статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду – геноцид у формі депортації або примусове переміщення населення, злочин проти людяності та військовий злочин.

Діяльність Олексія Талая розглядається як один із численних епізодів у протиправній депортації українських дітей до Росії та Білорусі, а також примусового надання їм російського громадянства та передачі під опіку та усиновлення у сім'ї російських громадян.

В Офісі омбудсмена повідомили про додаткове відправлення матеріалів більш ніж 2000 ідентифікованих дітей, яких з вересня 2022-го по травень 2023 року перевезли до дитячого табору "Дубрава" у Мінській області.

Також направлено дані про так зване оздоровлення дітей з ТОТ України до Білорусі, до якого були залучені білоруські високопосадовці, спортсмени, зокрема і паралімпієць Олексій Талай, генеральний директор російського БФ "Повір у себе" та голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Депортація дітей: