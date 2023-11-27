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Окупаційні адміністрації готують нові списки українських дітей для депортації

Росіяни не повертають викрадених дітей попри наявність родичів в Україні.

Окупаційні адміністрації готують нові списки українських дітей для депортації
Ілюстративне фото
Фото: КримРеалії

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому ці діти будуть депортовані.

Про це повідомляє сайт Центру національного спротиву.

Процес контролює уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Вона та Володимир Путін перебувають у міжнародному розшуку за реалізацію політики геноциду українців.

"Окупанти не повертають дітей Україні, навіть попри наявність їх родичів на вільній території й спрощують процес усиновлення цих дітей на території РФ. Метою цього є асиміляція українських дітей, тобто знищення цілого покоління нації", – наголошують у Центрі нацспротиву.

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Нагадаємо, за інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч. Євродепутати враховують, що вивозити українських дітей росіяни розпочали ще 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

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