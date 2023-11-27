Через негоду знеструмлені понад півтори тисячі населених пунктів України

Через негоду в Україні без електропостачання залишаються 1638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Станом на 13:00 енергетикам вдалося заживити низку населених пунктів. Отже, через шквальний вітер та хуртовини залишаються без світла 1638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують роботу в посиленому режимі", — зазначили у Міненерго.

Зокрема, на Одещині через сильний вітер і хуртовини знеструмлено 396 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

У Миколаївській області через негоду повністю або частково знеструмлено 219 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому. Над відновленням працюють 102 аварійні бригади. Незважаючи на погодні умови, вже вдалося заживити 19 населених пунктів – майже 7 тисяч споживачів.

У Київській області станом на ранок в області знеструмлено 137 населених пунктів. Усі бригади орієнтовані на аварійно-відновлювальні роботи. Планується підключення споживачів до кінця дня. Також в аварійний ремонт виведено 1 лінію 110 кВт, яка була пошкоджена внаслідок погодних умов (без знеструмлення).

У Дніпропетровській області через сильну хуртовину без світла в області залишилися 228 населених пунктів повністю. На ранок уже заживлено одну лінію електропередачі – це 439 клієнтів. Внаслідок бойових дій і технологічних причин знеструмлено майже 4 тисячі точок обліку. Енергетики працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, через сильні морози в Одесі виявили три трупи, ймовірно безпритульних людей, з ознаками переохолодження.