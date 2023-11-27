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Через негоду знеструмлені понад півтори тисячі населених пунктів України

Найскладніша ситуація залишається в Одеській,  Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. 

Через негоду знеструмлені понад півтори тисячі населених пунктів України
Фото: ДТЕК

Через негоду в Україні без електропостачання залишаються 1638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській,  Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Станом на 13:00 енергетикам вдалося заживити низку населених пунктів. Отже, через шквальний вітер та хуртовини залишаються без світла 1638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській,  Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують роботу в посиленому режимі", — зазначили у Міненерго.  

Зокрема, на Одещині через сильний вітер і хуртовини знеструмлено 396 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. 

У Миколаївській області через негоду повністю або частково знеструмлено 219 населених пунктів.  Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому. Над відновленням працюють 102 аварійні бригади. Незважаючи на погодні умови, вже вдалося заживити 19 населених пунктів – майже 7 тисяч споживачів.  

У Київській області станом на ранок в області знеструмлено 137 населених пунктів. Усі бригади орієнтовані на аварійно-відновлювальні роботи. Планується підключення споживачів до кінця дня. Також в аварійний ремонт виведено 1 лінію 110 кВт, яка була пошкоджена внаслідок погодних умов (без знеструмлення). 

У Дніпропетровській області через сильну хуртовину без світла в області залишилися 228 населених пунктів повністю. На ранок уже заживлено одну лінію електропередачі – це 439 клієнтів. Внаслідок бойових дій і технологічних причин знеструмлено майже 4 тисячі точок обліку. Енергетики працюють в посиленому режимі. 

Нагадаємо, через сильні морози в Одесі виявили три трупи, ймовірно безпритульних людей, з ознаками переохолодження.

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