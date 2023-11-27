Військові кібери "привітали" окупантів з днем морської піхоти: вразили підприємства логістики і рекреації

Військові кіберфахівці "привітали" російських окупантів із днем морської піхоти. Вони вразили сайти компаній, задіяних у забезпеченні російських піхотинців.

Про це повідомили на сторінці Страткому ЗСУ в Telegram. Вражено підприємства логістики і рекреації російських матросів і морських офіцерів.

"«Зате не спився», – військові кібери оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також українські хакери групи “Кібер Спротив” зламали Департамент інформації та масових комунікацій ворожого міністерства оборони. Вони передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, яке використовують російські військові пропагандисти.