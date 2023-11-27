Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження
Хуртовини, шквали та ожеледиця: у Києві оголосили штормове попередження
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові кібери "привітали" окупантів з днем морської піхоти: вразили підприємства логістики і рекреації

Військові атакували сайти компаній, задіяних у забезпеченні російських піхотинців.

Військові кібери "привітали" окупантів з днем морської піхоти: вразили підприємства логістики і рекреації
Фото: СтратКом ЗСУ в Telegram

Військові кіберфахівці "привітали" російських окупантів із днем морської піхоти. Вони вразили сайти компаній, задіяних у забезпеченні російських піхотинців.

Про це повідомили на сторінці Страткому ЗСУ в Telegram. Вражено підприємства логістики і рекреації російських матросів і морських офіцерів.

"«Зате не спився», – військові кібери оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, також українські хакери групи “Кібер Спротив” зламали Департамент інформації та масових комунікацій ворожого міністерства оборони. Вони передали міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, яке використовують російські військові пропагандисти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies