Сайти уряду, парламенту, королівського палацу Бельгії зазнали кібератаки. Підозрюють російських хакерів

Влада запевнила, що конфіденційну інформацію зловмисники не вкрали.

12 жовтня сайти королівського палацу, прем'єр-міністра, Палати представників та Сенату Бельгії перестали працювати через кібератаку, передає видання VRT.

Наразі деякі з них запрацювали, однак низка все ще піддається DDoS-атакам.

В нападі підозрюють російських хакерів. Наприклад, на зламаному сайті прем'єр-міністра Бельгії в четвер з'явилося повідомлення: "Ми приїжджаємо до Бельгії, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію".

Влада запевнила, що жодної конфіденційної інформації з порталів не украдено.

У Центрі кібербезпеки Бельгії зазначили, що це може бути пов'язано з візитом Президента України Володимира Зеленського до цієї держави та заяву Бельгії про виділення допомоги. Зазвичай такі хакерські атаки фіксують після оголошення заяв на підтримку нашої держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.

Також Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Раніше мережа ботів намагалась завадити зустрічі Президента Володимира Зеленського з главою уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу,