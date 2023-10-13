Сайти уряду, парламенту, королівського палацу Бельгії зазнали кібератаки. Підозрюють російських хакерів

12 жовтня сайти королівського палацу, прем'єр-міністра, Палати представників та Сенату Бельгії перестали працювати через кібератаку, передає видання VRT.
Наразі деякі з них запрацювали, однак низка все ще піддається DDoS-атакам.
В нападі підозрюють російських хакерів. Наприклад, на зламаному сайті прем'єр-міністра Бельгії в четвер з'явилося повідомлення: "Ми приїжджаємо до Бельгії, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію".
Влада запевнила, що жодної конфіденційної інформації з порталів не украдено.
У Центрі кібербезпеки Бельгії зазначили, що це може бути пов'язано з візитом Президента України Володимира Зеленського до цієї держави та заяву Бельгії про виділення допомоги. Зазвичай такі хакерські атаки фіксують після оголошення заяв на підтримку нашої держави.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.
Також Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.
Раніше мережа ботів намагалась завадити зустрічі Президента Володимира Зеленського з главою уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу,