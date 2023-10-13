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Сайти уряду, парламенту, королівського палацу Бельгії зазнали кібератаки. Підозрюють російських хакерів

Влада запевнила, що конфіденційну інформацію зловмисники не вкрали.

Сайти уряду, парламенту, королівського палацу Бельгії зазнали кібератаки. Підозрюють російських хакерів
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

12 жовтня сайти королівського палацу, прем'єр-міністра, Палати представників та Сенату Бельгії перестали працювати через кібератаку, передає видання VRT.

Наразі деякі з них запрацювали, однак низка все ще піддається DDoS-атакам.

В нападі підозрюють російських хакерів. Наприклад, на зламаному сайті прем'єр-міністра Бельгії в четвер з'явилося повідомлення: "Ми приїжджаємо до Бельгії, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію".

Влада запевнила, що жодної конфіденційної інформації з порталів не украдено.

У Центрі кібербезпеки Бельгії зазначили, що це може бути пов'язано з візитом Президента України Володимира Зеленського до цієї держави та заяву Бельгії про виділення допомоги. Зазвичай такі хакерські атаки фіксують після оголошення заяв на підтримку нашої держави.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.

Також Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Раніше мережа ботів намагалась завадити зустрічі Президента Володимира Зеленського з главою уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу,

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