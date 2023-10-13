Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан готовий до посередництва зі звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, повідомляє Vatican News.
"Святий Престол, як завжди, готовий до будь-якого необхідного посередництва. Поки що він прагне говорити з тими структурами, чиї канали вже відкриті. Однак будь-яке посередництво, спрямоване на припинення конфлікту, повинно враховувати ряд елементів, які роблять це питання дуже складним і багатогранним, як наприклад, питання ізраїльських поселень, безпеки і питання міста Єрусалиму. Рішення можна знайти в прямому діалозі між палестинцями та ізраїльтянами, за підтримки та сприяння міжнародного співтовариства, навіть якщо зараз це буде складніше", - сказав Паролін.
Він зазначив, що "справедливим є негайне повернення заручників, навіть тих, яких ХАМАС утримує з часів минулих конфліктів: у цьому сенсі я рішуче поновлюю рішучий заклик, з яким Святіший Отець Франциск виступив і який повторив останніми днями".
Кардинал зазначив, що для досягнення дійсно справедливого миру потрібно досягнути рішення про дві держави, "яке б дозволило палестинцям й ізраїльтянам жити пліч-о-пліч, в мирі і безпеці".
"Я не знаю, які є можливості для діалогу між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, але якщо вони є, а будемо сподіватися, що вони є, то його слід розпочати негайно і без зволікань", - додав Паролін.
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків можуть перебувати громадяни нашої держави.