"Я не знаю, які є можливості для діалогу між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, але якщо вони є, а будемо сподіватися, що вони є, то його слід розпочати негайно і без зволікань", - сказав кардинал Паролін.

Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан готовий до посередництва зі звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, повідомляє Vatican News.

"Святий Престол, як завжди, готовий до будь-якого необхідного посередництва. Поки що він прагне говорити з тими структурами, чиї канали вже відкриті. Однак будь-яке посередництво, спрямоване на припинення конфлікту, повинно враховувати ряд елементів, які роблять це питання дуже складним і багатогранним, як наприклад, питання ізраїльських поселень, безпеки і питання міста Єрусалиму. Рішення можна знайти в прямому діалозі між палестинцями та ізраїльтянами, за підтримки та сприяння міжнародного співтовариства, навіть якщо зараз це буде складніше", - сказав Паролін.

Він зазначив, що "справедливим є негайне повернення заручників, навіть тих, яких ХАМАС утримує з часів минулих конфліктів: у цьому сенсі я рішуче поновлюю рішучий заклик, з яким Святіший Отець Франциск виступив і який повторив останніми днями".

Кардинал зазначив, що для досягнення дійсно справедливого миру потрібно досягнути рішення про дві держави, "яке б дозволило палестинцям й ізраїльтянам жити пліч-о-пліч, в мирі і безпеці".

"Я не знаю, які є можливості для діалогу між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу, але якщо вони є, а будемо сподіватися, що вони є, то його слід розпочати негайно і без зволікань", - додав Паролін.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків можуть перебувати громадяни нашої держави.