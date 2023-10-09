ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари Ізраїлю по Газі

Бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази. Про це пише Times of Israel.

«З цієї години будь-який напад на наших людей, безпеку їхніх будинків без попередження матиме відповідь у вигляді страти цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо», — заявив речник ХАМАСу.

У свою чергу ізраїльські військові ухвалили рішення наносити удари по Сектору Гази навіть у випадках, коли це буде потенційно становити загрозу для утримуваних там заручників.

«Високопоставлений представник уряду Ізраїлю заявив журналістам, що влада вирішила, що наноситиме потужні удари по терористах у Газі, навіть якщо це становитиме ризик для утримуваних там ізраїльтян», — пише газета.

Водночас зазначається, що у випадках, коли надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в Гази точно перебувають заручники, то в таких випадках ізраїльські військові удари завдавати не будуть.

«Однак у всіх випадках, коли такої докладної інформації немає, удари завдаватимуть по всіх цілях ХАМАС», — ідеться у статті.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Водночас сили оборони Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази.