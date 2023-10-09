Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
ГоловнаСвіт

ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари Ізраїлю по Газі

ЦАХАЛ продовжуватиме обстрілювати Сектор Гази попри ризик для заручників

ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари Ізраїлю по Газі
Бойовики Хамас, Газа
Фото: EPA/UPG

Бойовики ХАМАСу погрожують, що почнуть страчувати полонених у відповідь на удари армії Ізраїлю по Сектору Гази. Про це пише Times of Israel. 

«З цієї години будь-який напад на наших людей, безпеку їхніх будинків без попередження матиме відповідь у вигляді страти цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо», — заявив речник ХАМАСу.

У свою чергу ізраїльські військові ухвалили рішення наносити удари по Сектору Гази навіть у випадках, коли це буде потенційно становити загрозу для утримуваних там заручників.

«Високопоставлений представник уряду Ізраїлю заявив журналістам, що влада вирішила, що наноситиме потужні удари по терористах у Газі, навіть якщо це становитиме ризик для утримуваних там ізраїльтян», — пише газета.

Водночас зазначається, що у випадках, коли надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в Гази точно перебувають заручники, то в таких випадках ізраїльські військові удари завдавати не будуть.

«Однак у всіх випадках, коли такої докладної інформації немає, удари завдаватимуть по всіх цілях ХАМАС», — ідеться у статті.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Водночас сили оборони Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies