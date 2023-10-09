Фінляндія виділяє 92 млн євро Україні та іншим країнам, які постраждали від російської агресії

МЗС Фінляндії виділяє додаткові 92 млн євро на підтримку України та інших країн, які постраждали від російської агресії. Про це пише Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association, IDA) Групи Світового банку на початку року запустила нову кризову програму фінансування, яка покликана збільшити підтримку Україні та Молдові та іншим країнам, які постраждали від агресії Росії проти України.

Фінляндія внесе до Кризового фонду IDA 92 мільйони євро.

"Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до Урядової програми. Ми також підтримуватимемо покращення продовольчої безпеки в країнах, які постраждали від російського вторгнення", – сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

Фінляндія виділить 62 млн євро на програму підтримки відновлення України та Молдови: 12 млн євро з цієї суми буде виділено як грант і 50 млн євро як кредит. Крім того, Фінляндія надасть 30 мільйонів євро кредитів країнам, які постраждали від російської агресії, щоб допомогти їм запобігти поширенню інфекційних захворювань, серед інших заходів.

В Україні кошти використають на потреби охорони здоров’я, транспорту, енергетики, сільського господарства, будівництва житла та соцзабезпечення.

У Молдові Кризова фінансова програма IDA спрямована на допомогу біженцям з України й економічну та соціальну підтримку Кишинева.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує 19-й пакет оборонної допомоги для України. Загальна допомога Фінляндії Україні становить уже майже 2 млрд євро.