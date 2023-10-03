Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
ГоловнаСвіт

Фінляндія готує пакет оборонної допомоги для України

Загальна допомога Фінляндії Україні становить уже майже 2 млрд євро.

Фінляндія готує пакет оборонної допомоги для України
Фото: Еліна Валтонен

Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен у соцмережі Х.

"Готується наступний наш пакет військової техніки для України, яка є нашим найбільшим партнером у розвитку. Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Свобода переможе", - написала Еліна Валтонен. 

Також, міністерка закордонних справ Фінляндії подякувала Дмитру Кулебі за чудовий прийом у Києві 2 жовтня

Нагадаємо, у 18-му пакеті для України Фінляндія відправила військову допомогу на 94 млн євро. Також, Фінляндія у Санкт-Петербурзі припинило роботу одне з найбільших консульств Фінляндії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies