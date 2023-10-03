Фінляндія готує пакет оборонної допомоги для України

Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане 19-м за рахунком. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен у соцмережі Х.

"Готується наступний наш пакет військової техніки для України, яка є нашим найбільшим партнером у розвитку. Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Свобода переможе", - написала Еліна Валтонен.

Також, міністерка закордонних справ Фінляндії подякувала Дмитру Кулебі за чудовий прийом у Києві 2 жовтня.

Нагадаємо, у 18-му пакеті для України Фінляндія відправила військову допомогу на 94 млн євро. Також, Фінляндія у Санкт-Петербурзі припинило роботу одне з найбільших консульств Фінляндії.