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Нобелівську премію з фізики отримали вчені, які зафіксували “найкоротші спалахи світла”

Їх можна використовувати для отримання зображень процесів, що відбуваються всередині крихітних атомів та молекул.

Нобелівську премію з фізики отримали вчені, які зафіксували “найкоротші спалахи світла”
Фото: EPA/UPG

Цього року Нобелівську премію з фізики отримали вчені за експерименти зі світлом, які зафіксували “найкоротші спалахи”. Нагороду розділять П'єр Агостіні, Ференц Крауc і Анн Л'Юльє.

Вчені створили спалахи світла, досить короткі, щоб зробити знімки надзвичайно швидкого руху електронів, повідомляє акаунт нобелівського комітету на соцплатформі X.

Л'Юльє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами газу. Агостіні та Крауc продемонстрували, що цей ефект можна використовувати для створення коротших імпульсів світла, ніж це було можливо раніше.

Переможці розділять грошовий приз у розмірі 10 мільйонів шведських (понад 900 тисяч доларів).

Королівська шведська академія наук заявила, що експерименти трьох лауреатів дали “імпульси світла настільки короткі, що вони вимірюються аттосекундами”, пише BBC. Одна аттосекунда – це квінтильйонна частка секунди – це те саме, що одна секунда для віку Всесвіту. Їхня робота продемонструвала, що ці майже неймовірно короткі імпульси можна використовувати для отримання зображень процесів, що відбуваються всередині крихітних атомів та молекул.

Професор П'єр Агостіні працює в Університеті штату Огайо в США.

Професор Ференц Краус працює в Інституті квантової оптики імені Макса Планка в Німеччині, а професорка Анн Л'Юльє працює в Лундському університеті, Швеція.

Нагадаємо, Нобелівська премія з фізіології та медицини, оголошена в понеділок, була присуджена двом вченим, які розробили технологію, яка привела до створення мРНК-вакцин проти Covid. Нагороду розділили професори Каталін Каріко (Угорщина) та Дрю Вайсман (США).

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