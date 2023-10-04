Лауреат Нобелівської премії миру планує висуватися в президенти Конго

Деніс Муквеге – гінеколог та правозахисник, який допоміг тисячам жінок, які зазнали сексуального насильства під час Другої конголезької війни.

Нобелівський лауреат, конголезький доктор Деніс Муквеге оголосив про намір балотуватися в президенти Демократичної Республіки Конго на виборах у грудні. Він є гінекологом і правозахисником, а Нобелівську премію миру отримав у 2018 разом із іракською правозахисницею за відданість припиненню сексуального насильства у зонах конфлікту, повідомляє "Голос Америки".

Муквеге у інтерв'ю цьому медіа пояснив, що головна мотивація для балотування полягає в погіршенні ситуації в його країні. Він також сказав, що протягом кількох років члени конголезьких суспільств питали його, чи збирається він балотуватися.

"Але за останній рік я побачив, що ситуація в нашій країні – з точки зору безпеки, політики та суспільства – погіршилася до такої міри, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми боїмося на екзистенціальному рівні за єдність нашої країни. У світлі цього я опинився в ситуації, коли розглянув цей заклик. І сьогодні я відповів «так» на заклик конголезького суспільства", – сказав він.

Другою причиною він назвав те, що його народ живе "в ситуації неприпустимого приниження".

"Усюди я маю почесті та червоні килими. І яке я можу мати щастя, коли мій народ принижений? Як обурений громадянин, я вважаю, що настав час висловитися", – сказав він.

Муквеге допоміг тисячам жінок, які зазнали сексуального насильства під час Другої конголезької війни. Заснував фонд, що допомагає постраждалим від зґвалтувань під час воєнних конфліктів. Цей фонд після вторгнення Росії розгорнув роботу і в Україні. Фонд надавав допомогу постраждалим у Києві та Львові, але станом на липень цього року планував розширити географію.

Фонд розгорнули в Україні ще до повномасштабного вторгнення. При цьому на сайті фонду вказано, що "обидві сторони конфлікту" застосовували сексуальне насильство в Донецькій та Луганській областях.