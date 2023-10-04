Майбутня допомога Україні може залежати від того, хто саме стане спікером Палати представників, – "Голос Америки"

Усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників може означати зміни щодо допомозі Україні, оскільки деякі з можливих наступників рішуче підтримують допомогу українцям, а деякі – рішуче проти, йдеться у матеріалах The Guardian та "Голос Америки".

У звіті об'єднання колишніх і нинішніх республіканців та консерваторів Defending Democracy Together "Республіканці за Україну" оцінили найбільш імовірних кандидатів на посаду за рівнем підтримки попередньої допомоги українцям. Рейтинг складено від A до F – що означає підтримку або заперечення попередніх законопроєктів.

Він може вказувати на те, наскільки ймовірно кожен винесе допомогу Україні на голосування, якщо стане спікером.

Том Еммер, член Палати представників від республіканців, отримав найвищу оцінку – А. Представник Стів Скаліз, республіканець № 2 у Палаті представників, отримав на одну сходинку нижче – В. Представник Метт Ґетц, який ініціював усунення Маккарті, заявив, що підтримає Скаліза.

Сам Ґетц, голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан і Байрон Дональдс отримали F.

"Білий дім заявив у вівторок, що він впевнений, що Сполучені Штати зрештою нададуть більше допомоги Україні, незалежно від долі спікерства Маккарті", – зазначили в "Голосі Америки".

Маккарті, який отримав оцінку B-мінус, на початку цього тижня відкинув звинувачення Ґетца в тому, що він уклав "таємну угоду" з президентом США Байденом, щоб дозволити Палаті представників проголосувати за допомогу Україні. Маккарті сказав, що йому потрібна додаткова інформація від адміністрації Байдена.

Нагадаємо, у понеділок Ґетц ініціював голосування за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників. Він скористався нормою, на яку Маккарті погодився після понад 10 провалених голосувань за його кандидатуру. Ця норма дозволяла ініціювати усунення спікера одному-єдиному члену Палати.

Учора Маккарті усунули. Він став першим в історії спікером Палати представників, якого звільнили за цією процедурою. До цього подібних голосувань було всього два, і обидва рази спікери зберігали посади.