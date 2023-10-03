Світ стає тіснішим для Путіна. В ЄС привітали Вірменію з ратифікацією Римського статуту

Ратифікація Римського статуту Вірменією довела, що світ для Володимира Путіна став ще тіснішим.

Таким чином голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на ратифікацію Риського права Вірменією в соцмережі Х.

"Вірменія приєдналася до 123 країн, "які віддані верховенству права", – зазначила фон дер Ляєн.

Світ стає тіснішим для автократа в Кремлі, додала фон дер Ляєн, натякаючи на Путіна.

Римський статут − міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд, який набрав чинності 1 липня 2002 року. 17 березня цього року МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей. Це означає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні заарештувати лідера окупантів, якщо він відвідає їх.

Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут. МЗС РФ заявило, що ратифікація Єреваном документа “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.