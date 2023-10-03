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У Молдові членів проросійської партії «Шор» допустили до участі у виборах

Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь у виборах членів неконституційної проросійської партії «Шор».

У Молдові членів проросійської партії «Шор» допустили до участі у виборах
Лидер политической партии «Шор» Илан Шор на брифинге по подведению итогов избирательной кампании партии в Кишиневе, 22 февраля 2
Фото: EPA/UPG

У Молдові Конституційний суд визнав незаконною поправку до Кодексу про вибори, яка забороняла членам раніше розпущеної партії «Шор» брати участь у виборах. Про це пише TV8.

У червні 2023 року Конституційний суд Молдови визнав проросійську партію «Шор» неконституційною, бо вона підкуповувала протестувальників для дестабілізації ситуації у країні.

Судді молдовського Конституційного суду 3 жовтня розглянули скаргу п’яти депутатів від розпущеного «Шору», зокрема його колишньої віцеголови Марини Таубер, з вимогою визнати неконституційною статтю Кодексу про вибори, яка забороняла їм обиратись на посади.

Після семи раундів дебатів суд вирішив прийняти скаргу незалежних депутатів і визнати оспорювані положення Кодексу про вибори неконституційними.

Таким чином, члени розпущеної та визнаної неконституційною партії "Шор" тепер мають право брати участь у місцевих виборах 5 листопада, а також у виборах, які відбудуться в Молдові протягом наступних п'яти років.

Рішення конституційного суду є остаточним, оскарженню не підлягає та набуває чинності з дня його ухвалення.

У червні 2023 року в Молдові визнали неконституційною проросійську партію «Шор», а, на думку, Майї Санду, «Шор» була створена на корупції і заради корупції. 

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