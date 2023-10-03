Молдова озвучила дві умови, через які може поновити закупівлю газу в Росії

Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що його держава купуватиме газ у "Газпрому", передає Newsmaker.

Парликов назвав дві умови, за яких це можливо:

якщо "Газпром" запропонує вигідну ціну,

якщо Росія при цьому не поставить жодних політичних умов Молдові.

"Я не виключаю, що "Газпром" шукатиме можливість постачати до Молдови газ, і на правий берег, але за найкращими цінами. І ми матимемо можливість обирати. (…) На сьогодні ми не відмовилися повністю від ідеї, що ми ніколи не закуповуватимемо газ у "Газпрому" для правобережжя. Але зараз ми маємо вибір. І якщо нам запропонують хорошу ціну і якщо ця ціна не буде пов'язана з якимись політичними умовами, політичними ризиками у відносинах з ЄС, то це можливо", — сказав міністр.

Він зазначив, що поки що Молдова не купувала газ поза європейським ринком. Але не виключив, що республіка купуватиме блакитне паливо і в інших країнах.

"Не виключаємо, що ми закуповуватимемо танкери і завозитимемо танкерами газ до якогось терміналу ЗПГ і перекачуватимемо його до Молдови", — додав Парликов.

Нагадаємо, напередодні міністр повідомив, що Молдова не буде купувати газ у Росії для правого берега Дністра, бо їй вдалося придбати блакитне паливо у європейських постачальників за кращою ціною.

Країна у грудні 2022 року припинила використовувати постачання від “Газпрому” і за фінансової допомоги ЄС тепер покладається на західні джерела.